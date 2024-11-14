Стало известно, кто возглавил Баймакский район Башкирии

Баймакский район сегодня возглавил новый руководитель. Депутаты райсовета единогласно избрали главой администрации Азамата Идрисова. Около двух лет он возглавлял рабочую группу по восстановлению подшефного Башкортостану города Красный Луч, что находится в Луганской области. Теперь готов развивать опорный район башкирского Зауралья.

Все без исключения депутаты голосуют за кандидатуру Азамата Идрисова. Район, которым будет руководить новый глава, один из опорных в башкирском Зауралье. Для чиновника муниципалитет родной, хотя и вырос он в Кугарчинском районе. Его мама из Баймака, здесь жили бабушка с дедушкой.

До своего назначения Азамат Идрисов исполнял обязанности заместителя главы администрации Баймакского района по инвестициям и предпринимательству. Теперь стоят задачи улучшать территорию, быть на одной волне с ее жителями. Опыт облагораживания и развития у него имеется. Идрисов возглавлял рабочую группу по восстановлению города Красный Луч, подшефного республике.

Тема поддержки новых территорий и спецоперации проходят красной нитью в политике региона и каждого населенного пункта. Жители Мерясово в числе первых начали плести сети для бойцов. Сейчас этот сельсовет возглавляет ветеран спецоперации Шамиль Надербаев. После комиссования бывший командир взвода стал оказывать тыловую помощь бойцам.

Руководители сельсоветов отмечают, что в последние годы многое делается для инфраструктуры населенных пунктов. С новым главой, считают, отлаженная работа продолжится. В селе Темясово возвели детскую площадку — самую большую в республике. Строительство велось по федеральной программе.

Темясовский сельсовет самый большой в районе — здесь проживают более 7 тысяч человек. Кроме детской площадки, строится новое здание почты, отреставрирован музей, открылся комплекс — одну территорию делят сельская администрация, МФЦ и полиция.

В селе Ургаза были большие проблемы с водой, трубы, которым более полувека, постоянно прорывало. Строительство водотрассы, которое сейчас ведётся, — событие долгожданное. А ещё в селе скоро заработает модульная больница, обслуживаться здесь будут в том числе жители соседних сельсоветов.

Депутаты отмечают изменения как в родном городе и районе, так и в регионе, произошедшие в последнюю пятилетку. Преображаются территории, строятся объекты, что в целом влияет на социально-экономическое развитие муниципалитета и республики.