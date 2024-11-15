Изготовленные в колонии Башкирии автозаки передали ХМАО

На базе исправительной колонии №7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике состоялась торжественная передача двух автозаков для УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Межрегиональное сотрудничество позволяет не только обеспечивать безопасность граждан, но и эффективно выполнять свою работу, отметили участники мероприятия.

Современный и надёжный автотранспорт оснащён кондиционерами и принудительной вентиляцией, системами ГЛОНАСС. Кроме того, имеются как внутренние, так и наружные камеры видеонаблюдения и биотуалеты, что значительно облегчает процесс перевозки подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. В 2024 году на производственной площадке исправительной колонии №7 было изготовлено 39 единиц спецавтомобилей различных модификаций. Всего же ежегодно здесь выпускают продукцию на более чем 1 миллиард рублей.