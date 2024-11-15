На выходных жителей Башкирии ожидает мокрый снег и гололед

В субботу, 16 ноября, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. В отдельных регионах гололед, что может привести к накоплению мокрого снега на проводах и деревья. На дорогах будет снежный накат и гололедица. Ветер останется юго-западным, умеренным. Ночью температура опустится до 0, -5°C, а днем будет в пределах +1 до -4°C.