На выходных жителей Башкирии ожидает мокрый снег и гололед

Синоптики сделали прогноз погоды на предстоящие выходные в Башкирии. По их данным, в республике ожидаются осадки и гололед.
Сегодня, 15 ноября, нас ждёт облачная погода с редкими прояснениями. Поэтому возможно небольшое выпадение снега и дождя со снегом. В некоторых районах может образоваться гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +1 до -4°C.
В субботу, 16 ноября, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. В отдельных регионах гололед, что может привести к накоплению мокрого снега на проводах и деревья. На дорогах будет снежный накат и гололедица. Ветер останется юго-западным, умеренным. Ночью температура опустится до 0, -5°C, а днем будет в пределах +1 до -4°C.
В воскресенье, 17 ноября, погодные условия существенно не изменятся. Ожидается мокрый снег и дождь. Возможен гололед в отдельных местностях. Ветер сохранится юго-западный, с порывами местами до сильного. Ночью температура снова снизится до 0, -5°C, днем повысится до +2, -3°C.