В Башкирии задержали более 150 пьяных подростков-водителей

В ГАИ Башкирии поделились печальной статистикой. Инспекторы задержали 158 нетрезвых подростков, которые сели за руль. При этом семеро из них пошли на подобное правонарушение повторно.
В республике за десять месяцев этого года инспекторы ДПС выявили на дорогах более полутора тысяч несовершеннолетних, у которых не было прав на управление ТС.
С начала года в регионе произошло 399 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет, в которых 10 детей погибли и 430 травмировались. Отмечается, что каждая шестая авария в республике происходит с участием несовершеннолетних.