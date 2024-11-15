В Уфе студент-медик спас мужчину в электричке

Страх. Очень сильный. Потому что в медицинском университете нам говорили о том, что навредить нельзя. Я боялся ему навредить лишний раз, что-то не то сделать. Даже когда таблетку он принимал, я боялся, вдруг я что-то не то делаю. Но, как оказалось, она помогла, и далее у своих преподавателей в БГМУ я узнал, они сказали: «Ты сделал все правильно».

Забир Гусамов, студент 4 курса БГМУ