В Уфе студент-медик спас мужчину в электричке

Студент Башгосмедуниверситета спас мужчину в электричке. Забир Гусамов ехал на учебу, когда услышал крики из соседнего вагона. На помощь звала беременная женщина – её отец потерял сознание.
Будущий врач сразу вспомнил уроки преподавателей о том, как оказывать первую помощь. Привел мужчину в чувство, поднял его ноги, чтобы улучшить приток крови к голове, измерил пульс. По словам дочери пострадавшего, отец забыл принять лекарство из-за проблем с сердцем. Когда мужчина очнулся, Забир дал ему таблетку, а на следующей станции передал скорой помощи. По словам студента, он уже не впервые помогает попутчикам, которым стало плохо. И каждый раз переживает за их здоровье.