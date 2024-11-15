В Уфе студент-медик спас мужчину в электричке

Студент Башгосмедуниверситета спас мужчину в электричке. Забир Гусамов ехал на учебу, когда услышал крики из соседнего вагона. На помощь звала беременная женщина – её отец потерял сознание.

Будущий врач сразу вспомнил уроки преподавателей о том, как оказывать первую помощь. Привел мужчину в чувство, поднял его ноги, чтобы улучшить приток крови к голове, измерил пульс. По словам дочери пострадавшего, отец забыл принять лекарство из-за проблем с сердцем. Когда мужчина очнулся, Забир дал ему таблетку, а на следующей станции передал скорой помощи. По словам студента, он уже не впервые помогает попутчикам, которым стало плохо. И каждый раз переживает за их здоровье.

Страх. Очень сильный. Потому что в медицинском университете нам говорили о том, что навредить нельзя. Я боялся ему навредить лишний раз, что-то не то сделать. Даже когда таблетку он принимал, я боялся, вдруг я что-то не то делаю. Но, как оказалось, она помогла, и далее у своих преподавателей в БГМУ я узнал, они сказали: «Ты сделал все правильно».

Забир Гусамов, студент 4 курса БГМУ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти