В Общественной палате Башкирии обсудили правовую поддержку НКО

Общественники региона и представители управления Минюста России по республике обсудили правовую поддержку некоммерческих организаций. Этой теме был посвящен круглый стол в Общественной палате Башкортостана.

Были предложены варианты создания обучающих вебинаров, памяток, проведение выездных семинаров, где будут наглядно показаны варианты, как правильно регистрировать НКО, сдавать отчетность. Кроме того, появилась идея создать реестр адвокатов и юристов, готовых помогать некоммерческим организациям.