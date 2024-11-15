Радий Хабиров посетил запад Башкирии

Взаимодействие предприятий и колледжей на межмуниципальном уровне. Об этом Глава Башкортостана говорил в рамках выездного «промчаса», обсуждая тему нехватки кадров. Заседание прошло в Октябрьском на базе завода «Пакер». Перед началом Радий Хабиров посетил целый ряд производств запада Башкортостана, в том числе и в городе Туймазы. Расположенные здесь предприятия известны далеко за пределами страны, включая постсоветское пространство и даже Латинскую Америку.

От малого бизнеса до предприятия с федеральными и даже зарубежными заказами. За 13 лет компания «РиаПласт» расширила не только рынки сбыта, но и ассортимент. Наряду с влагонепроницаемыми мешками — биг-бэгами для сыпучих материалов здесь производят мягкие контейнеры вагонного типа. Несколько дней назад в рамках форума «Легпром» запустили новый швейный цех.

Новый цех расположен в городе Туймазы. При этом у компании в нескольких километрах севернее есть и основное производство в селе Тюменяк. Как отметил глава республики, предприятие выполняет важные социальные функции.

В 2020-2021 году мы им и земли выделили. Это как раз тот случай, когда мы землю выделяем без торгов, именно для таких людей. Вообще, здесь был пустырь, как они говорят: «ветер выл». Сейчас появилось прекрасное предприятие. Они очень социально ответственные. Вы же видели сейчас, заходили в пункт приема пищи, он как ресторан оформлен. Я всегда говорю, там, где проявляют уважение к работникам, там и дела хорошо идут. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Туймазы, как в целом запад республики, — развитый промышленный центр Башкортостана. К примеру, в Октябрьском работает ведущий производитель пластмассовых изделий в стране — завод «Альтернатива». Пару тысяч наименований: от посуды до мебели и туристических шезлонгов. В цехах трудятся более 2 тысяч человек, в том числе из соседнего Татарстана. Сейчас здесь расширяют производство, одновременно реализуя сразу пять инвестпроектов. Вовсю идёт модернизация и на заводе ОЗНА по производству измерительных систем для изучения скважин.

Готовая система измерения представляет из себя вот такой технологический комплекс. Он может быть портативным или стационарным. Устанавливается в местах добычи нефти и работает по принципу сепаратора. Самостоятельно делая замеры продукции скважин. Соотношение добытых нефти, газа и воды.

Произведенные здесь установки используются повсеместно, включая страны СНГ и даже Латинской Америки. Но вот рабочих рук не хватает. В 2023 году у предприятия появилась лаборатория на базе IT-института УГНТУ, где сотрудники проводят занятия для студентов профильных специальностей.

В тесном взаимодействии с предприятиями нефтегазового комплекса работает компания «Пакер». Она входит в топ-30 высокотехнологичных предприятий России. Лидер на рынке пакерно-якорного оборудования постсоветского пространства много внимания уделяет и социальной политике. Сотрудники, например, отмечают высокий уровень организации медпомощи прямо на предприятии. Радий Хабиров даже поручил Минздраву изучить возможность подключения медблока к системе «ПроМед». Это даст возможность вносить в общую базу данных сведения о лечении работников.

Уважение к труду и людям — один из залогов успешной кадровой политики. Как отметил глава республики в ходе «промчаса», нужно создавать социальные программы, чтобы привлекать к себе выпускников. Решить нехватку рабочих рук поможет и более тесное взаимодействие между предприятиями и колледжами, причем не только в рамках своего муниципалитета.

Республика со своей стороны ориентирует профессиональное образование на целевую подготовку молодёжи под запросы наших крупнейших предприятий. Так, в прошлом году мы дополнительно создали 600 бюджетных мест в колледжах для нашего флагмана – «ОДК-УМПО». А всего планируем увеличить ежегодный приём в учебные заведения профобразования на 2 тыс. человек. При этом в условиях конкурентной борьбы за квалифицированных специалистов предприятия также должны проявлять инициативу и налаживать связь с вузами и колледжами, в том числе расположенными в сельских районах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Развитие промышленности непременно влечет за собой и развитие самого муниципалитета. В Октябрьском застраивается целый микрорайон, где будет также школа и детский сад. В рамках федеральной программы «Стимул» построили дороги общей протяженностью почти 2,5 км. Радий Хабиров дал старт движению.