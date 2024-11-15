В Уфе установили первую новогоднюю ёлку в парке «Волна»

В Уфе установили первую новогоднюю ёлку. Уже второй год подряд праздник начинается с Ленинского района. В этом году в парке «Волна» будет установлена единственная живая ель. На других площадках Уфы будут красоваться искусственные деревья. Процесс это сложный, начиная от поиска новогодней красавицы, заканчивая её транспортировкой и установкой.

Эта новогодняя красавица может похвастаться густой шевелюрой. Пушистые ветки успешно скрыли сидящего на стволе человека. Дерево росло на участке Любови Петровны. Она сама и предложила ёлку на роль хозяйки ледового городка.

Готовь сани летом — этой пословицей коммунальщики руководствуются при подготовке к Новому году. Так что главную ёлку района начали искать ещё за несколько месяцев до холодов. А устанавливают обычно задолго до праздника.

А транспортировка ели к месту дислокации — процесс сложный. Дерево росло в частном секторе, так что рабочим пришлось изощриться, чтобы не повредить двадцатиметровой красавицей линии электропередач. Зрелище собрало зрителей.

И вот уже главный символ Нового года следует по улицам Затона, едва помещаясь на трале. Но спокойствие, только спокойствие. Дерево закреплено десятками тросов.

Теперь всё то же самое, но уже в обратном порядке. По традиции ёлку ставят перед центральным входом в парк «Волна». А за процессом наблюдают юные контролёры. Всё-таки ради них всё это действие. И именно им потом в ледовом городке, который вырастет вокруг ели, наслаждаться красотой. Дело было обречено на успех. Ведь на такое событие прибыл самый главный волшебник.