Стало известно, в какие страны можно улететь из Уфы зимой без пересадок

Роспотребнадзор по Башкирии сообщил, что из международного аэропорта Уфы будут доступны рейсы в 11 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Египет, Казахстан, ОАЭ, Таджикистан, Таиланд, Турция и Узбекистан.

Специалисты рекомендуют перед вылетом ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения. Если билет приобретается через туристическую компанию, они обязаны предоставить эту информацию. В случае самостоятельной организации поездки, информацию нужно будет искать самостоятельно.