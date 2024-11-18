Радий Хабиров поручил разобраться с ремонтом дорог к СНТ

Радий Хабиров остался недоволен затянувшимся ремонтом дорог к СНТ и поручил разобраться с этим вопросом. Тему подняли на оперативном совещании, которое сегодня прошло в режиме ВКС.
Программа по ремонту подъездных дорог к товариществам работает с 2022 года. В этом году на их ремонт выделено 154 млн рублей. На данный момент на восьми объектах из 20 работы идут к завершению, одну дорогу только начнут облагораживать, завершат до середины декабря.
Как пояснила руководитель дорожного ведомства, так как эти полотна отсыпают ПГС, технологически работы можно продолжать даже при нынешней температуре на улице.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан:
– Деньги довели в августе. У меня есть фото – там все замерзло, щебенкой отсыпают. Если вы в следующем году так будете работать, давайте я эти деньги сниму и направлю на другое место?
Любовь Минакова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан:
– В следующем году мы не будем так работать. На сегодняшний день у нас уже есть список объектов, на которые мы можем направить финансирование. Поэтому это все будет в начале года, Радий Фаритович.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан:
– Запомним эти слова! Обидно, что мы глав и министерство наказываем, а страдать будут люди, наши садоводы, вот в чем дело.