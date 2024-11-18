В Бирске обновили парк «Соколок»

В Башкортостане в этом году привели в порядок 123 общественные территории. Это парки, скверы, площади, набережные и пешеходные зоны. Обновление коснулось и парка «Соколок» в Бирске. Часть пространства преобразилась. «Аллея времени» теперь напоминает горожанам и гостям о богатой истории города.

В этом деле все методы хороши. А кто как не ученица гимназии и воспитанник реального училища понимают проблемы студентов? Скульптура, появившаяся после обновления парка, за три месяца уже стала для них знаковым местом.

«Аллея времени» – это возможность получить экскурсию даже без гида. На табличках указан QR-код, просканировав который, можно получить информацию о важных вехах становления купеческого города. Это и строительство Бирской крепости, и визит императора Александра I.

В женской гимназии соответственно учились только девочки, направления гуманитарные. После окончания они могли поступить в высшее учебное заведение. А в реальном училище обучали мальчиков уже более техническим и практическим навыкам.

Первые деревья здесь посадили в своё время студенты. «Аллея времени» – это часть парка «Соколок». Он же парк Борцов Революции.