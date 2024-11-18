В Бирске обновили парк «Соколок»

В Башкортостане в этом году привели в порядок 123 общественные территории. Это парки, скверы, площади, набережные и пешеходные зоны. Обновление коснулось и парка «Соколок» в Бирске. Часть пространства преобразилась. «Аллея времени» теперь напоминает горожанам и гостям о богатой истории города.
В этом деле все методы хороши. А кто как не ученица гимназии и воспитанник реального училища понимают проблемы студентов? Скульптура, появившаяся после обновления парка, за три месяца уже стала для них знаковым местом.
«Аллея времени» – это возможность получить экскурсию даже без гида. На табличках указан QR-код, просканировав который, можно получить информацию о важных вехах становления купеческого города. Это и строительство Бирской крепости, и визит императора Александра I.
В женской гимназии соответственно учились только девочки, направления гуманитарные. После окончания они могли поступить в высшее учебное заведение. А в реальном училище обучали мальчиков уже более техническим и практическим навыкам.
Первые деревья здесь посадили в своё время студенты. «Аллея времени» – это часть парка «Соколок». Он же парк Борцов Революции.
Обновление пространства произошло благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». Появилось новое освещение, скамейки, брусчатка, на которой летом можно будет разглядеть шкалу времени. Бирск – это центр притяжения туристов. И привлекать их здесь хотят не только благодаря богатой истории, но и комфортным сегодня.