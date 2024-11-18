В Уфе разрабатывают новые модели дронов

Уфимское предприятие разрабатывает новые модели дронов для фронта. Их особенность в высокоточном определении координат и возможности в течение долгого времени находиться в воздухе. Там же беспилотники собирают и испытывают. Некоторые — универсальные, их можно использовать в разведке, в бою и доставке грузов. Уже тысячи таких дронов используют башкирские войска.

Изначально этот летательный аппарат создавался как дрон-камикадзе для уничтожения вражеского объекта, который взрывался вместе с целью. Затем башкирские инженеры превратили его в универсальный дрон-носитель. Сейчас он может участвовать в разных миссиях: в разведке, в атаке и даже в доставке. К примеру, приносит питьевую воду на первую линию. Бутылки прилетают прямо в руки бойцам. А сам дрон дальше отправляется по своим делам.

Летающее крыло используют в качестве мониторинга и разведки. Он легкий, компактный, разбирается на три части. Электронная начинка находится внутри. Хотя грузоподъемность беспилотника и небольшая, может пролететь на одном заряде 50 км за 30 минут. Двигается и в автономном режиме. У него есть для этого GPS-антенна. Оператор уже на земле задает маршрут, и летающее крыло отправляется в путь на автопилоте.

Сейчас работают еще над новой моделью. Этот дрон сможет передвигаться в воздухе с весом в шестьдесят пять килограммов, уверены инженеры. Сборку и настройку беспилотников производят в отделе интеграции. Далее готовые устройства отправляют в полигоны, где их тестируют пилоты.

Этот дрон работает на бензине. У него гибридный двигатель. Он может работать в небе до шести часов и пролететь 500 км. Коптер активно заказывают нефтяники для перевозки проб нефти. Сейчас тестируют 7 штук.