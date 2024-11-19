В Ермекеевском районе открылся новый парк

В селе Ермекеево открылся долгожданный парк под названием «Дружба». Его начали благоустраивать в 2017 году по программе поддержки местных инициатив. Затем благодаря руководству муниципалитета проект стал расширяться и попал в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Постепенно появились детские площадки и дорожки с мягким покрытием, различные зоны отдыха и игровые площадки. Установили детский автомобильный городок со всеми дорожными знаками. Полностью поменялось освещение. Украшением парка стал фонтан. Кроме того, были построены мосты через каналы и сцена для проведения концертов. Население участвовало в субботниках по очистке территории.