В Уфе появится новый лес: высадят 20 тысяч сосен

В северной части Уфы планируется создать новый лес, высадив 20 тысяч саженцев сосны в качестве компенсационного лесного фонда. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В Уфе активно строятся новые объекты, что делает необходимым переустройство инженерных сетей. На недавнем брифинге в городской администрации обсуждались изменения в границах городских лесов, которые потребуются для прокладки газопроводов и водопроводных сетей.

Чтобы сохранить экологическую ситуацию, было решено высадить в северной части города двух-трехлетние сосны высотой не менее 10 см. К седьмому году их высота должна достичь как минимум одного метра.

Выбор сосен обусловлен их высокой приживаемостью, что должно способствовать улучшению экологической ситуации в северной промышленной зоне Уфы.