В Уфе прошла конференция «Сильная женщина»

В Уфе прошла конференция для женщин с ОВЗ и тех, в чьих семьях есть люди с инвалидностью «Сильная женщина». Приглашенные спикеры замотивировали и поддержали порядка 50 женщин, находящихся в непростой ситуации, поделились способами решения ежедневных жизненных задач, рассказали, как обрести уверенность в своих возможностях и проявляться в социуме.