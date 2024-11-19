В Башкирии будут развивать речной круизный туризм

У компании 35 судов в различных регионах России. Куликов отметил, что Башкирия — перспективное направление для речных трамвайчиков, которые профессионалы называют малыми речными судами. Он пояснил, что компания понимает экономику этих судов — они гораздо экономичнее и эффективнее. Эти факторы позволят в будущем развивать речной туризм в регионах, в том числе и в Башкирии.