В Башкирии будут развивать речной круизный туризм

Радий Хабиров на Международном форуме «Транспорт России» обсудил расширение речного круизного туризма с генеральным директором компании «ВодоходЪ» Юрием Куликовым.
У компании 35 судов в различных регионах России. Куликов отметил, что Башкирия — перспективное направление для речных трамвайчиков, которые профессионалы называют малыми речными судами. Он пояснил, что компания понимает экономику этих судов — они гораздо экономичнее и эффективнее. Эти факторы позволят в будущем развивать речной туризм в регионах, в том числе и в Башкирии.
К слову, прошлый год стал точкой отсчета для речного круизного туризма в Башкирии. Тогда впервые к Монументу Дружбы в Уфе причалил комфортабельный четырехпалубный «Мустай Карим». В общей сложности за 2023 год Башкирия приняла 20 крупных теплоходов.