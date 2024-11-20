В Уфе обсудили проблемы медико-социальной помощи бездомным

В Правительстве республики обсудили проблемы медико-социальной помощи бездомным. Участие в круглом столе приняли представители общественных и религиозных организаций, сотрудники правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, а также член Совета по правам человека при Президенте России Ольга Демичева.

В республике помощь бездомным оказывает центр социальной адаптации «Переправа». В этом году туда обратились более 200 человек. Свою лепту вносит и некоммерческий сектор. Также региональный Минтруд и УФСИН работают вместе по адаптации и трудоустройству лиц, отбывавших наказание.