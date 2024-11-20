В Кармаскалах прошло выездное мероприятие Общественной палаты Башкирии

Члены которой встретились с руководством муниципалитета, местными общественниками, волонтерами и активистами. Они поделились опытом своей работы и обсудили местные вопросы: доступная среда, ремонт дорог. Затронули и проблему строительства новой школы.

Одна из школ райцентра, по словам местных жителей, закрыта из-за аварийного состояния. Учеников перевели в другие школы, где занятия идут в две смены. Местные власти отметили, что проект строительства нового объекта будет запущен в следующем году. Также обсудили и поддержку СВО. В районе работает несколько волонтёрских групп, которые помогают собирать гумпомощь и сами изготавливают, к примеру, маскировочные сети и окопные свечи.