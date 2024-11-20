В Башкирии в селе Чекмагуш отметили День ракетных войск и артиллерии

В селе Чекмагуш отметили День ракетных войск и артиллерии. Праздничная дата объявлена в честь советского контрнаступления в Сталинградской битве, которое стало началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Артиллеристы играют одну из ключевых ролей в зоне проведения боевых действий и в современных реалиях.

Чествование артиллеристов и бойцов ракетных войск проходит в селе Чекмагуш с 2018 года. Минутой молчания участники отдают дань памяти героям, погибшим в различных боевых конфликтах. И по традиции возлагают цветы к вечному огню. Организатор митинга Радик Бикмурзин прошёл горячую точку в Чечне и сейчас объединяет в сообществе солдат.

В составе парада — военная техника: противотанковая пушка, «катюша», ствольный миномет — всё это активисты собирали своими руками. Технику презентуют на парадах, знакомят с ней юное поколение.

День ракетных войск и артиллерии отмечается благодаря важным событиям 1942 года. Контрнаступлению Красной Армии под Сталинградом. Оно дало солдатам возможность нанести решающий удар. Важнейшую роль в операции контрнаступления сыграло использование против гитлеровских войск артиллерии. И сегодня в зоне СВО этот род войск выполняет ключевые задачи как при нападении, так и при защите.

Среди участников митинга — военнослужащие, школьники, родные бойцов СВО. Резеда Ильясова — социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Чекмагушевского района. Она поддерживает ветеранов и участников спецоперации в мирной жизни, тема ей близка не только профессионально, она касается ее семьи.