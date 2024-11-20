В Башкирии артиллеристы отметили свой профессиональный праздник

Артиллеристы Бижбулякского района свой праздник отметили открытием памятной стелы в райцентре. Она посвящена ракетным войскам стратегического назначения. На камне высечена эмблема РВСН и надпись «Ядерный щит России».

Сама стела была сделана в городе Октябрьском из базальта, привезенного из Челябинской области. В торжественной церемонии открытия еще одного памятного мемориала в парке Защитников Отечества участие принимал военный комиссар Республики Башкортостан. Михаил Блажевич вручил ветеранам нагрудные знаки «За службу в РВСН».