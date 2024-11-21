В Уфе родители хотят отремонтировать игровую площадку в детсаду по ППМИ

В Уфе столетний детский сад участвует в программе поддержки местных инициатив. В рамках социальной программы родители и воспитатели намерены отремонтировать игровую площадку. Стоимость проекта – почти 2 миллиона рублей, больше половины суммы – субсидии из республиканского бюджета, полмиллиона добавили из муниципальной казны, а жители и спонсоры собрали оставшиеся сто тысяч. На детской площадке намерены постелить резиновое покрытие.