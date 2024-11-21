Радий Хабиров поздравил матерей Башкирии

Сегодня мы говорим вам спасибо за чуткость, любящие сердца, заботливые руки, душевную теплоту и неустанную заботу. Особые слова благодарности — многодетным и приёмным мамам. Матерям, воспитывающим особенных детей. Низкий поклон матерям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Я вижу в зале много знакомых лиц и знаю, что здесь есть мамы, супруги участников специальной военной операции, в том числе наших погибших ребят, Героев Российской Федерации. Ещё раз от имени всей республики говорю вам большое спасибо, что воспитали таких сыновей. Мы их никогда не забудем и всегда будем помнить. Женщины занимают особое место и в системе государственного управления. В правительстве Республики Башкортостан девять женщин являются министрами. Впервые в республике четыре женщины возглавляют муниципальные районы. И я всегда на них опираюсь в этой сложной, непростой работе. В нашей республике проживают 59 тысяч многодетных семей. По этому показателю мы первые в Приволжском федеральном округе и седьмые в стране. За четверть века республиканской государственной наградой «Материнская слава» награждены более 9 тысяч матерей. В октябре Указом Президента России звания «Мать-героиня» была удостоена Фаягуль Фаиловна Абдуллина из Куюргазинского района. Теперь в Башкортостане уже восемь матерей-героинь. Республика будет продолжать работу по созданию благоприятных условий для счастливого материнства. Мы строим детские сады, школы, больницы, поликлиники, дома культуры, спортивные центры. Наша задача — сделать так, чтобы вы могли спокойно рожать детей и воспитывать их в комфортной среде. Мы «причешем» наши улицы, дома, дороги, парки, скверы. Это, действительно, имеет огромное значение и там ещё есть чем заниматься. Но мы обязательно всю нашу последующую деятельность посвятим этому. Чтобы ребёнок рос в хороших, комфортных условиях, а мамы могли спокойно воспитывать своих детей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан