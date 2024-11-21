Полицейский из Башкирии стал призёром конкурса «Народный участковый»

Старший лейтенант полиции Мансур Муратшин из Абзелиловского района стал призёром всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк. Мужчина занял третье место в конкурсе.
Полицейскому из нашей республики вручили медаль «За доблесть в службе», а также почетную грамоту ведомства и подарки. Лучших участковых выбирали жители страны в онлайн-режиме на сайте одного из федеральных изданий. В голосовании участвовали более миллиона россиян.
На торжественной церемонии присутствовал и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он поздравил всех сотрудников ведомства, поблагодарил за активное участие в конкурсе и подчеркнул, что участковые вносят огромный вклад в борьбе с преступностью.