В Уфе продолжается строительство детского сада в микрорайоне Затон-Восточный

В микрорайоне Затон-Восточный в Уфе активно продолжается строительство нового детского сада. Как сообщил Ратмир Мавлиев, строители уже завершили этап забивки свай для фундамента. Этот детский сад, рассчитанный на 260 мест, является долгожданным и востребованным объектом для жителей района.

Строительство началось в июле этого года, и участок выделен в квартале «Новаленд», между проспектом Дружбы народов и улицей Ахметова. Мэр отметил, что одновременно в городе возводятся еще два детских сада. Они располагаются в поселке Цветы Башкирии и жилом комплексе «Сосны», финансируемые из городского бюджета.