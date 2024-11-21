В Уфе продолжается строительство детского сада в микрорайоне Затон-Восточный

В микрорайоне Затон-Восточный в Уфе активно продолжается строительство нового детского сада. Как сообщил Ратмир Мавлиев, строители уже завершили этап забивки свай для фундамента. Этот детский сад, рассчитанный на 260 мест, является долгожданным и востребованным объектом для жителей района.

Фото №1 - В Уфе продолжается строительство детского сада в микрорайоне Затон-Восточный

Строительство началось в июле этого года, и участок выделен в квартале «Новаленд», между проспектом Дружбы народов и улицей Ахметова. Мэр отметил, что одновременно в городе возводятся еще два детских сада. Они располагаются  в поселке Цветы Башкирии и жилом комплексе «Сосны», финансируемые из городского бюджета.

Фото: Ратмир Мавлиев, Vk

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