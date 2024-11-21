Радий Хабиров поздравил женщин Башкирии с Днём матери.

В концертном зале «Башкортостан» сегодня чествовали многодетные семьи и семьи, воспитавшие героев, патриотов страны, родителей, воспитывающих приемных и особенных детей. С предстоящим Днем матери присутствующих в зале поздравил глава республики.

Радий Хабиров вручил госнаграды — медали «Родительская доблесть» и «Материнская слава». Среди женщин — мамы Героев России, участников спецоперации, в том числе погибших в зоне СВО, мамы, воспитавшие более 3-х детей, есть даже семья с 19-ю детьми. Руководитель региона поблагодарил их за любящие сердца и душевную теплоту, отметил, что республика продолжит работу по созданию благоприятных условий для счастливого материнства.