«Желанная награда»: ведущая «Башкирских каникул» о победе в «ТЭФИ-Регион»

Проект «Башкирские каникулы» телеканала БСТ стал победителем всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион». Телепередачу признали лучшей в номинации «Просветительская программа».
Награду вручили ведущим трэвел-шоу Дмитрию Каретко и Альбине Касимхановой во время торжественной церемонии в Туле. С победой авторов проекта поздравил в соцсетях и Глава Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что гордится командой передачи.
В программе «Башкирские каникулы» зрителям показывают и рассказывают об уникальной природе нашего региона, а также о популярных и малоизвестных туристических маршрутах.