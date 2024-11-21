«Желанная награда»: ведущая «Башкирских каникул» о победе в «ТЭФИ-Регион»

Проект «Башкирские каникулы» телеканала БСТ стал победителем всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион». Телепередачу признали лучшей в номинации «Просветительская программа».

Награду вручили ведущим трэвел-шоу Дмитрию Каретко и Альбине Касимхановой во время торжественной церемонии в Туле. С победой авторов проекта поздравил в соцсетях и Глава Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что гордится командой передачи.

В программе «Башкирские каникулы» зрителям показывают и рассказывают об уникальной природе нашего региона, а также о популярных и малоизвестных туристических маршрутах.

Для нас, конечно, очень важно, ценно и значимо, что российские академики высоко оценили проект «Башкирские каникулы», проект, который рассказывает о красотах нашей республики. Я думаю, что это желанная статуэтка всей нашей творческой команды.

Альбина Касимханова, автор и ведущая программы «Башкирские каникулы»
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