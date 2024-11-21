«Желанная награда»: ведущая «Башкирских каникул» о победе в «ТЭФИ-Регион»

Для нас, конечно, очень важно, ценно и значимо, что российские академики высоко оценили проект «Башкирские каникулы», проект, который рассказывает о красотах нашей республики. Я думаю, что это желанная статуэтка всей нашей творческой команды.

Альбина Касимханова, автор и ведущая программы «Башкирские каникулы»