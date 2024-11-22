В Уфе прошла олимпиада по башкирскому языку среди студентов колледжей

Уфимский университет науки и технологий стал площадкой проведения республиканской олимпиады по башкирскому языку. Его участниками стали студенты колледжей Башкортостана. В этом году на мероприятие съехались более 70 человек из разных профессиональных образовательных организаций.

Олимпиада проводилась по двум направлениям: среди студентов, изучающих язык как родной и как государственный. В первом туре конкурсанты выполняли тестовые задания. Во втором была дискуссия за круглым столом и диалог на одну из заданных тем.