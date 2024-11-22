В Уфе состоялся межвузовский студенческий бал

Вальс джентльменов и леди. В Уфе прошел межвузовский студенческий бал. Традиционно организатором выступает кафедра музыкального и хореографического образования БГПУ. В колонном зале Минсельхоза одновременно вальсировали 30 пар студентов со всей республики. Все они готовились около двух месяцев. В этот раз участниками стали и студенты колледжей.