Радий Хабиров раскритиковал «Башкирский дворик» в Салавате

Вроде чистенько, но сделали всё безобразно. Вот, например, почему газон засеяли, но не выровняли? Так не бывает. Убогая детская площадка. За 45 млн рублей можно было сделать лучше. Этот двор мне не нравится от слова «совсем». «Двойка» вам. Приведите всё в порядок. Приеду в следующий раз – чтобы всё здесь было по-другому.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан