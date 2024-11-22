Радий Хабиров раскритиковал «Башкирский дворик» в Салавате

Во время рабочей поездки Радий Хабиров жёстко раскритиковал работу подрядчиков по благоустройству «Башкирского дворика». А также чиновников, которые приняли работы.

Территория объединяет шесть многоквартирных домов. Её заасфальтировали, установили новые скамейки, урны, опоры уличного освещения, а также обустроили игровую площадку с резиновым покрытием. Общая стоимость работ — почти 46 млн рублей. Но при этом у жильцов возникли вопросы к качеству выполненных работ. Их мнение разделил и глава республики.

Радий Хабиров поручил устранить все нарушения. Кроме того, он поставил задачу контрольному управлению Главы республики проверить, почему работы приняли и произвели за них оплату, кто из чиновников подписал акты. Глава региона пообещал лично проверить, как исправят ситуацию.

Отметим, что в 2024 году по программе «Башкирские дворики» благоустроили 143 дворовые территории в 33 муниципалитетах республики. В планах на 2025 год — благоустроить 98 дворов в 40 муниципалитетах.

Вроде чистенько, но сделали всё безобразно. Вот, например, почему газон засеяли, но не выровняли? Так не бывает. Убогая детская площадка. За 45 млн рублей можно было сделать лучше. Этот двор мне не нравится от слова «совсем». «Двойка» вам. Приведите всё в порядок. Приеду в следующий раз – чтобы всё здесь было по-другому.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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