Радий Хабиров раскритиковал «Башкирский дворик» в Салавате

Во время рабочей поездки Радий Хабиров жёстко раскритиковал работу подрядчиков по благоустройству «Башкирского дворика». А также чиновников, которые приняли работы.
Территория объединяет шесть многоквартирных домов. Её заасфальтировали, установили новые скамейки, урны, опоры уличного освещения, а также обустроили игровую площадку с резиновым покрытием. Общая стоимость работ — почти 46 млн рублей. Но при этом у жильцов возникли вопросы к качеству выполненных работ. Их мнение разделил и глава республики.
Радий Хабиров поручил устранить все нарушения. Кроме того, он поставил задачу контрольному управлению Главы республики проверить, почему работы приняли и произвели за них оплату, кто из чиновников подписал акты. Глава региона пообещал лично проверить, как исправят ситуацию.
Отметим, что в 2024 году по программе «Башкирские дворики» благоустроили 143 дворовые территории в 33 муниципалитетах республики. В планах на 2025 год — благоустроить 98 дворов в 40 муниципалитетах.