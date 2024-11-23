В Башкирии для участников СВО предусмотрено более 40 льгот

Участники спецоперации и их близкие могут получить путевки в 15 санаториев республики. Это одна из более чем 40 льгот, которые сформированы в Башкортостане для бойцов. В частности, возможностью санаторно-курортного отдыха воспользовались около 5 тыс. жителей республики, в том числе и Ришат Ахметгатин. Отец одного из участников спецоперации сейчас проходит лечение в «Янган-Тау».

Каждый день, как на работу, но немного смущаясь. За десятки лет Ришат Сагитович не привык сидеть сложа руки. А тут на пенсии, да еще и выпала возможность отдохнуть в санатории. На лечении настоял сын, который до последнего не говорил отцу о подписании контракта с Минобороны.

Сын всегда оберегал отца, особенно после того, как не стало мамы. Потому и не сразу сказал, что отправился на СВО. Хотя Ришат Ахметгатин решение сына принял, переживая, конечно, но иного поступка и не ждал.

Зато помогут подлечить здоровье, чтобы встретить героя в бодром расположении духа. Руки и ноги, которые ныли столько лет, наконец-то начали успокаиваться. Полезные пары Янган-Тау уменьшают болевые ощущения.

А в соляной комнате пенсионер лечит легкие. Одышка началась несколько лет назад после операции. А здесь, нескольких процедур и полегчало. За последнее время в «Янган-Тау» приезжает второй раз. Всегда — теплый прием.