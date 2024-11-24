На форуме «Россия и Казахстан» пройдут мастер-классы по башкирским ремеслам

26-27 ноября Уфа станет центром межкультурного взаимодействия на XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Помимо панельных сессий, участники смогут погрузиться в мир народных художественных промыслов на выставке, проходящей в уфимском Дворце борьбы. Организаторы подготовили разнообразные образовательно-развлекательные мероприятия, включая четыре ремесленных мастер-класса. Гостям форума предложат научиться вязать классическую башкирскую пуховую шаль, лепить керамику, заниматься кожеделием и освоить мастерство прядения.

Как отметил директор АНО Центр развития туризма Республики Башкортостан Руслан Юнусов, выставка направлена на поддержку и продвижение традиционных народных промыслов, а также на укрепление культурного обмена между региональными ремесленными сообществами двух стран. Кроме того, ожидается участие мастеров из других регионов России: Республика Марий Эл продемонстрирует текстильные изделия с традиционной вышивкой, Саратовская область представит керамику и резьбу по дереву, а Оренбург — пуховые платки. Гостям из Москвы предложат традиционные пряники и сувенирную продукцию. Однако наибольшее количество участников будет представлено от Республики Башкортостан, где 25 мастеров покажут свои изделия, включая национальную одежду, украшения и кулинарные деликатесы.

Кроме выставки, в рамках форума готовится уникальное кулинарное событие. Участники форума станут свидетелями попытки установить рекорд по количеству съеденной урамы — национального сладкого лакомства башкирской кухни. Красноусольские кулинары под руководством членов Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров РБ начнут готовить 2100 «спиралек» урамы, каждая из которых весит от 75 до 100 граммов.

Для приготовления мы уже подготовили 500 литров растительного масла, 120 кг муки и 2500 яиц. Помимо набора продуктов, в каждое изделие мы добавляем кусочек души и традиционное башкирское гостеприимство. Гульшат Урманшина, директор ООО «Золотой курай»

XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана станет не только площадкой для обсуждения актуальных вопросов, но и настоящим праздником культуры, ремесел и гастрономии, способствующим дальнейшему укреплению связей между народами России и Казахстана.