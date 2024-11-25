В Башкирии торжественно отметили День матери с участием 600 женщин

На оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров обратил внимание на значимость праздника Дня матери.

Глава республики отметил, что в этот день было организовано множество мероприятий, чтобы выразить благодарность всем матерям за их труд и заботу.

И.о. первого зампреда правительства РБ Урал Кильсенбаев рассказал о праздновании этого дня в республике. Основное торжество прошло 21 ноября и собрало около 600 женщин, включая матерей участников СВО, многодетных матерей и матерей детей с инвалидностью, а также общественных активистов и волонтеров.

Мероприятие включало не только церемонию и концерт, но и награждение, выставку-продажу, а также консультации врачей и соцспециалистов.

Кильсенбаев добавил, что мероприятия проводились во всех районах республики. Он также отметил, что главы муниципалитетов организовали личные встречи с матерями участников СВО в преддверии праздника.