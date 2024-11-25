Радий Хабиров рассказал об улучшениях в системе работы скорой помощи

Радий Хабиров поделился новостями о модернизации системы скорой медицинской помощи в республике. В Башкирии функционируют 9 межмуниципальных отделений этой службы, и новая организация работы значительно сокращает время реагирования, особенно при вызовах у границ муниципалитетов.

В 2024 году планируется внедрение обновленной системы автоматизации, основанной на отечественном программном обеспечении. Она будет иметь более 100 новых функций по сравнению с предыдущей версией. Новая система улучшит процесс принятия решений. Это сократит время обслуживания пациента с 55 до 40 минут.

Показатели улучшатся на всех этапах: обработка вызовов теперь займет лишь 1,5-2 минуты вместо 3, благодаря автоматическому определению местоположения вызывающего скорую. На этапе назначения бригады сокращение времени составит с 6 до 2 минут — система предложит наиболее быструю бригаду и информацию о свободных местах в стационарах. Также время, проведенное бригадой у пациента, уменьшится с 46 до 36 минут, благодаря оптимизации работы и возможности прослушать запись вызова для уточнения деталей.