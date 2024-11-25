Лейтенант из Башкирии захватил секретную карту и уничтожил 50 солдат ВСУ

Лейтенант Никита Петров из Башкирии, также известный как «Башкирский Рэмбо», стал Героем России благодаря своему подвигу, который был совершен в июне 2023 года. Минобороны РФ рассказало об этом событии, в котором Петров возглавлял парашютно-десантный взвод, целью которого было вытеснение противника из опорного пункта в районе Кременной, Луганская Народная Республика.

Согласно отчету, его отряд неожиданно атаковал противника, уничтожив девять солдат и захватив двоих в плен. После этого они уничтожили два пикапа противника и начали осмотр позиций, где обнаружили секретную карту с расположением украинских сил. Эта информация впоследствии помогла российским артиллеристам провести точные удары по позициям противника.

Во время дальнейшей разведки с помощью дрона, Петров обнаружил передвижение двух диверсионно-разведывательных отрядов ВСУ. Он организовал засаду и успешно ликвидировал врага. Его группа уничтожила более 20 украинских боевиков и два пикапа. В другом бою его взвод проник близко к позициям ВСУ, что позволило скорректировать артиллерийские атаки. В результате было уничтожено три танка, четыре бронемашины и более 50 украинских солдат.

За проявленный героизм Никите Петрову присвоено звание Героя Российской Федерации. Награду ему вручил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил, что Петров демонстрирует истинную отвагу и верность своей стране.

Напомним, в Башкирии для участников спецоперации предусмотрено более 40 мер поддержки. Те, кто подписал контракт с Министерством обороны России, могут рассчитывать на доход от 3,8 миллионов рублей в первый год. Также на различные льготы, включая бесплатные путевки в санатории, освобождение от налогов и бесплатное образование для детей. Полный список мер доступен на сайте Башбат.рф и по телефону 122.