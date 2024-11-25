В Уфе в перинатальном центре поздравили молодых мам

В прошедший День матери в Перинатальном центре республиканской клинической больницы имени Куватова поздравили новоиспеченных мам. Счастливицы получили подарки от медучреждения и Министерства семьи, труда и соцзащиты населения. Валерия Воробьева этот праздник отмечает впервые. Накануне Дня матери у них с мужем родился первенец.
Ну а Гузель Батыргареева в этом статусе уже 11 лет. В перинатальном центре на свет появился её третий сын. Мальчика назвали Булатом. Теперь Гузель — многодетная мама. Таких семей в Башкортостане 59 тысяч. За десять лет их число выросло на треть. Это лучший результат в Приволжском федеральном округе и седьмой в России.