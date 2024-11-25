В Уфе в перинатальном центре поздравили молодых мам

Конечно, мои дети меня каждый год радуют своими поделками, своими какими-то поздравлениями. Я думаю, что мы каждый день мамы, нас каждый день надо радовать. Поэтому считаю, что это очень большой труд — быть мамой. И всем матерям я желаю терпения, мудрости, сил и здоровья, чтобы воспитать своих детей.

Гузель Батыргареева