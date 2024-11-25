В Уфе в перинатальном центре поздравили молодых мам

В прошедший День матери в Перинатальном центре республиканской клинической больницы имени Куватова поздравили новоиспеченных мам. Счастливицы получили подарки от медучреждения и Министерства семьи, труда и соцзащиты населения. Валерия Воробьева этот праздник отмечает впервые. Накануне Дня матери у них с мужем родился первенец.

Поедем домой, встретили нас друзья. Дома нас ждут остальные родственники. Будем дома воспитывать и наслаждаться. Имя уже дали? — Илья.

Валерия Воробьёва

Ну а Гузель Батыргареева в этом статусе уже 11 лет. В перинатальном центре на свет появился её третий сын. Мальчика назвали Булатом. Теперь Гузель — многодетная мама. Таких семей в Башкортостане 59 тысяч. За десять лет их число выросло на треть. Это лучший результат в Приволжском федеральном округе и седьмой в России.

Конечно, мои дети меня каждый год радуют своими поделками, своими какими-то поздравлениями. Я думаю, что мы каждый день мамы, нас каждый день надо радовать. Поэтому считаю, что это очень большой труд — быть мамой. И всем матерям я желаю терпения, мудрости, сил и здоровья, чтобы воспитать своих детей.

Гузель Батыргареева
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ