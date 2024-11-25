В Уфу на форум «Россия – Казахстан» приедут гости из 30 регионов

Завтра в Уфе стартует форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Башкортостан посетят более 3 тысяч человек из 30 регионов. Запланирована как деловая программа, так и культурная. Об этом на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана рассказал исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра правительства республики, министра экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.
Основной площадкой проведения мероприятия станет Дворец борьбы. В первый день форума откроются выставки и гастрономический фестиваль, состоятся В2В-встречи. 27 ноября с утра продолжат работу все активности. Днём состоится пленарное заседание с онлайн-подключением Президента России Владимира Путина и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В рамках форума планируется подписать ряд соглашений.