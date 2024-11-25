В Уфу на форум «Россия – Казахстан» приедут гости из 30 регионов

Завтра в Уфе стартует форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Башкортостан посетят более 3 тысяч человек из 30 регионов. Запланирована как деловая программа, так и культурная. Об этом на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана рассказал исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра правительства республики, министра экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Основной площадкой проведения мероприятия станет Дворец борьбы. В первый день форума откроются выставки и гастрономический фестиваль, состоятся В2В-встречи. 27 ноября с утра продолжат работу все активности. Днём состоится пленарное заседание с онлайн-подключением Президента России Владимира Путина и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В рамках форума планируется подписать ряд соглашений.

Оглядываясь на предыдущие форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана, можно с уверенностью констатировать, что наш форум будет одним из самых масштабных. «Оцениваю на кол»: Радий Хабиров раскритиковал МинЖКХ Башкирии.

Рустам Муратов, и. о. первого заместителя премьер-министра правительства, министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
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