В Уфу на форум «Россия – Казахстан» приедут гости из 30 регионов

Оглядываясь на предыдущие форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана, можно с уверенностью констатировать, что наш форум будет одним из самых масштабных. «Оцениваю на кол»: Радий Хабиров раскритиковал МинЖКХ Башкирии.

Рустам Муратов, и. о. первого заместителя премьер-министра правительства, министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан