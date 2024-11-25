В Уфе проверили торговые точки с «незамерзайками»

Как правильно выбрать «незамерзайку»? Сегодня в Уфе прошел профилактический рейд по торговым точкам. Специалисты рекомендуют покупать стеклоомывающую жидкость в магазинах, а не на трассах и в переходах. Можно запросить у продавца документ на товар, подтверждающий его качество.