Актриса из Башкирии отправится на службу в зону СВО

Актриса из Башкирии, Эльмира Юлдашева, работающая в Башгосфилармонии, решила отправится в зону СВО. Она планирует выполнять задачи прямо на передовой и в настоящее время проходит обучение на оператора беспилотных летательных аппаратов.
Несмотря на боевой настрой, у неё есть переживания, но она уверена в своих силах и благодарна близким за поддержку. Эльмира известна в республике как главная героиня первого башкирского сериала «Ай ҡыҙы» и является заслуженной артисткой Башкортостана.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: архив Эльмиры Юлдашевой.