Глава Башкирии встретился с вице-премьером Казахстана

Перспективы развития связей между Башкортостаном и Казахстаном зафиксированы в дорожной карте. Совместную работу глава республики обсудил с заместителем Премьер-министра — Руководителем Аппарата Правительства Казахстана — Галымжаном Койшыбаевым. Об этом Радий Хабиров сообщил в своих соцсетях.