Глава Башкирии встретился с вице-премьером Казахстана

Перспективы развития связей между Башкортостаном и Казахстаном зафиксированы в дорожной карте. Совместную работу глава республики обсудил с заместителем Премьер-министра — Руководителем Аппарата Правительства Казахстана — Галымжаном Койшыбаевым. Об этом Радий Хабиров сообщил в своих соцсетях.
Проект разработали с руководством дружественной страны, он охватывает сферы машиностроения, нефтегазохимии, АПК, здравоохранения, туризма. Сейчас работают над актуализацией дорожной карты. По словам главы региона, на Казахстан приходится десятая часть внешнеторгового оборота Башкортостана. Большая часть взаимной торговли — это продукция с высокой добавленной стоимостью.