В Уфе на 11 улицах поселка появится современное освещение

В Уфе на 11 улицах поселка Тихая Слобода начнется установка уличного освещения. Такое решение было принято после того, как жители на встрече с Ратмиром Мавлиевым выразили недовольство отсутствием освещения в течение последних десяти лет. Отзыв на обращение граждан не заставил себя ждать.