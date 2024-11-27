В Уфе на 11 улицах поселка появится современное освещение

В Уфе на 11 улицах поселка Тихая Слобода начнется установка уличного освещения. Такое решение было принято после того, как жители на встрече с Ратмиром Мавлиевым выразили недовольство отсутствием освещения в течение последних десяти лет. Отзыв на обращение граждан не заставил себя ждать.
Компания «Уфагорсвет» начала реализовывать этот проект, в рамках которого будет проложена воздушная кабельная линия и установлены 25 светодиодных светильников. Также в планах – установка еще 20 дополнительных опор для освещения. Работы по модернизации существующих опор уже активно ведутся.
Фото: администрация Уфы.