В Башкирии заработала новогодняя почта

Приближается Новый год – самое время писать послания Деду Морозу. В почтовых отделениях республики заработала новогодняя почта. Там установлены специальные ящики. Весь декабрь там можно оставлять письма для зимнего волшебника.

Чтобы письмо дошло до адресата, нужно отправлять его на его неизменный адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область.