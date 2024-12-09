В Башкирии заработала новогодняя почта

Приближается Новый год – самое время писать послания Деду Морозу. В почтовых отделениях республики заработала новогодняя почта. Там установлены специальные ящики. Весь декабрь там можно оставлять письма для зимнего волшебника.
Чтобы письмо дошло до адресата, нужно отправлять его на его неизменный адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область.
На месте сотрудники почты расскажут юным отправителям, как правильно оформить письмо, заполнить адресные строки и наклеить марку. А если хочется получить ответ, нужно указать свой полный обратный адрес и индекс. Послания можно направить и через обычные почтовые ящики.