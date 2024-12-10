В Уфе прошёл конкурс красоты и таланта для мам детей с ОВЗ

В Уфе прошёл республиканский конкурс красоты и таланта «Гузелькей» для мам детей с ОВЗ. Он проводится ежегодно и собирает матерей из разных районов и городов Башкортостана.
Для многих из них это выход из привычной среды, возможность почувствовать себя по-новому, находясь в центре внимания. Часто мамы в заботе за особенными детьми забывают о себе, всецело отдаваясь ребёнку. Здесь же главные действующие лица – это они.
Участницы представили жюри свои кулинарные шедевры, приготовив блюда по семейным рецептам. К оформлению столов женщины подошли творчески. А уже на сцене презентовали визитки, в свободной форме рассказав о себе. Также оценивалось дефиле в национальных костюмах и творческие номера: танцы, песни, чтение стихотворений.