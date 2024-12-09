Участнику СВО из Башкирии присвоили звание Героя ДНР

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, присвоил звание Героя ДНР военнослужащему с позывным «Африка» первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.
«Африка» родом из Бижбулякского района, служит в батальоне с 2022 года в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов. Он поделился своей мотивацией присоединиться к спецоперации, упомянув, что его дедушке пришлось пройти три войны, что вдохновило его не оставаться в стороне от защиты Родины. «Африка» стал известен благодаря своим успешным действиям на передовой, включая уничтожение военных противника снайперским ударом в марте этого года.
Кроме того, он стал героем нескольких новостных сюжетов, в том числе на телеканале «Россия 24». Его товарищ, боец с позывным «Башкир», выразил уверенность в том, что за работой «Африки» стоит не только смелость, но и расчетливый подход, что делает его ценным спутником как для своего батальона, так и для других подразделений.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: «Башкирский батальон», ТГ.