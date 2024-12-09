Участнику СВО из Башкирии присвоили звание Героя ДНР

Меня воспитывали помогать и не оставаться в стороне. Я видел примеры. Мой дедушка прошёл три войны. Мне не было страшно, мне было нужно. Поэтому я ушёл на спецоперацию защищать Родину.

«Африка» родом из Бижбулякского района, служит в батальоне с 2022 года в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов. Он поделился своей мотивацией присоединиться к спецоперации, упомянув, что его дедушке пришлось пройти три войны, что вдохновило его не оставаться в стороне от защиты Родины. «Африка» стал известен благодаря своим успешным действиям на передовой, включая уничтожение военных противника снайперским ударом в марте этого года.

Кроме того, он стал героем нескольких новостных сюжетов, в том числе на телеканале «Россия 24». Его товарищ, боец с позывным «Башкир», выразил уверенность в том, что за работой «Африки» стоит не только смелость, но и расчетливый подход, что делает его ценным спутником как для своего батальона, так и для других подразделений.