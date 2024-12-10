В Уфе откроются три резиденции Деда Мороза

В Уфе будут работать сразу три резиденции Деда Мороза. Об этом рассказали в администрации столицы.
Самый главный дом Деда Мороза откроется 26 декабря на площади Ленина в сквере перед гостиницей «Азимут». Резиденция будет принимать гостей с 12:00 до 20:00 ежедневно.
Также приемные Деда Мороза будут работать в парках Дёмского района и «Волна» в микрорайоне Затон.
В новогоднюю ночь на площадке перед Русдрамтеатром и в резиденции будут организованы праздничные программы, которые начнутся в 20:00 и продлятся до 02:00.