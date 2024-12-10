В Уфе открылся мясной гастроном «Благовар»

Наша компания производит мясо индейки в Мелеузовском районе. Мы производитель номер три по объёму производства в РФ. Но наша задача – в первую очередь накормить жителей Республики Башкортостан. А ещё хотел бы сказать самое главное, что индейка способствует выработке серотонина, потому что в её мясе есть большое количество триптофанов. Поэтому индейку все называют птицей счастья.

Андрей Ковалев, генеральный директор Мелеузовской птицефабрики ООО СПП «Индюшкин»