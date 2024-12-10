В Уфе открылся мясной гастроном «Благовар»

В Башкортостане увеличивается представленность местной продукции в торговых сетях. Так, в столице республики открылся фирменный магазин «Благовар», который предлагает покупателям свежее, экологичное и качественное мясо птицы от региональных производителей.

Качественная и натуральная продукция башкирских производителей представлена в торговой сети «Благовар». Еще один фирменный гастроном распахнул свои двери в Уфе. В ассортименте – мясо утки и гуся.

Селекционно-генетический центр «Благовар» – это одно из первых предприятий, которое занимается именно производством гусиного и утиного мяса, история которого началась аж в 1977 году. Продукт очень вкусный и экологически чистый.

Вадим Гайдук, генеральный директор Благоварской птицефабрики ООО СГЦ «Благовар»

А еще на полках – вкусные деликатесы и свежее мясо индейки.

Наша компания производит мясо индейки в Мелеузовском районе. Мы производитель номер три по объёму производства в РФ. Но наша задача – в первую очередь накормить жителей Республики Башкортостан. А ещё хотел бы сказать самое главное, что индейка способствует выработке серотонина, потому что в её мясе есть большое количество триптофанов. Поэтому индейку все называют птицей счастья.

Андрей Ковалев, генеральный директор Мелеузовской птицефабрики ООО СПП «Индюшкин»
Фото №1 - В Уфе открылся мясной гастроном «Благовар»

Мясо птицы не только вкусное, но и полезное. Именно это привлекает покупателей.

Наше, натуральное, башкирское, родное. Полезно для спортсменов и для людей, которые занимаются спортом.

Раиль Бикмаев, руководитель федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан

Вообще не в первый раз в таком магазине, потому что я ленивая домохозяйка. Открыла коробочку, кинула на сковородку – и вот ужин готов, такая же история и с пельмешками.

Юлия Исанбердина, радиоведущая и блогер

Магазин отличный, своя продукция, наша, башкирская, очень хорошая. Все вкусно.

Анастасия Ермалаева, покупатель

На предприятиях Благоварского и Мелеузовского районов – замкнутый цикл производства: своя кормовая база, выращивание молодняка и переработка. Поэтому в мясном гастрономе представлена экологически чистая продукциям мяса птицы (индейка, гуси, утка – всё, кроме кур), которая также соответствует стандартам «Халяль».

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