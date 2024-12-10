В Уфе открылся мясной гастроном «Благовар»

В
Башкортостане увеличивается представленность местной продукции в торговых
сетях. Так, в столице республики открылся фирменный магазин «Благовар», который
предлагает покупателям свежее, экологичное и качественное мясо птицы от
региональных производителей.
Качественная
и натуральная продукция башкирских производителей представлена в торговой сети «Благовар».
Еще один фирменный гастроном распахнул свои двери в Уфе. В ассортименте – мясо
утки и гуся.
Селекционно-генетический центр «Благовар»
– это одно из первых предприятий, которое занимается именно производством
гусиного и утиного мяса, история которого началась аж в 1977 году. Продукт
очень вкусный и экологически чистый.Вадим Гайдук, генеральный директор Благоварской птицефабрики ООО СГЦ «Благовар»
А
еще на полках – вкусные деликатесы и свежее мясо индейки.
Наша компания производит мясо
индейки в Мелеузовском районе. Мы производитель номер три по объёму
производства в РФ. Но наша задача – в первую очередь накормить жителей Республики
Башкортостан. А ещё хотел бы сказать самое главное, что индейка способствует
выработке серотонина, потому что в её мясе есть большое количество триптофанов.
Поэтому индейку все называют птицей счастья.Андрей Ковалев, генеральный директор Мелеузовской птицефабрики ООО СПП «Индюшкин»
Мясо
птицы не только вкусное, но и полезное. Именно это привлекает покупателей.
Наше, натуральное, башкирское,
родное. Полезно для спортсменов и для людей, которые занимаются спортом.Раиль Бикмаев, руководитель федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан
Вообще не в первый раз в таком магазине,
потому что я ленивая домохозяйка. Открыла коробочку, кинула на сковородку – и
вот ужин готов, такая же история и с пельмешками.Юлия Исанбердина, радиоведущая и блогер
Магазин отличный, своя продукция, наша,
башкирская, очень хорошая. Все вкусно.Анастасия Ермалаева, покупатель
На
предприятиях Благоварского и Мелеузовского районов – замкнутый цикл
производства: своя кормовая база, выращивание молодняка и переработка. Поэтому
в мясном гастрономе представлена экологически чистая продукциям мяса птицы (индейка,
гуси, утка – всё, кроме кур), которая также соответствует стандартам «Халяль».