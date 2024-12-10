В Башкирии продлили единовременную выплату для военнослужащих

С учётом федеральных выплат и дополнительных надбавок от местных органов власти, новички-контрактники смогут получить сумму до 1,305 миллиона рублей сразу. Затем ежемесячные выплаты в размере 210 тысяч рублей. Важно отметить, что участники спецоперации из Башкирии и их семьи имеют право на более чем 40 различных льгот и компенсаций, включая бесплатное образование, выделение земельных участков, путёвки в санатории, освобождение от ряда налогов и другие преимущества. Подробный список поддержки можно найти в статье о мерах для семей участников СВО в 2024 году.