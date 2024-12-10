В Башкирии продлили единовременную выплату для военнослужащих

Правительство Башкирии решило продлить до 31 декабря 2024 года возможность получения единовременной выплаты в размере 505 тысяч рублей для тех военнослужащих, которые подписали контракт с Министерством обороны России и были направлены на службу из Уфы. Это решение зафиксировано в постановлении, опубликованном на официальном правовом портале республики.
С учётом федеральных выплат и дополнительных надбавок от местных органов власти, новички-контрактники смогут получить сумму до 1,305 миллиона рублей сразу. Затем ежемесячные выплаты в размере 210 тысяч рублей. Важно отметить, что участники спецоперации из Башкирии и их семьи имеют право на более чем 40 различных льгот и компенсаций, включая бесплатное образование, выделение земельных участков, путёвки в санатории, освобождение от ряда налогов и другие преимущества. Подробный список поддержки можно найти в статье о мерах для семей участников СВО в 2024 году.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет списывать просроченные долги некоторым участникам СВО. С 1 декабря 2024 года закон предоставляет право на полное списание долгов до 10 миллионов рублей гражданам, которые были мобилизованы для службы по призыву (за исключением курсантов военных училищ) или заключили контракт с Министерством обороны РФ для участия в спецоперации на срок не менее одного года, а также их супругам.