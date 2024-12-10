Глава ГАИ Башкирии обратился к водителям из-за плохой погоде

Глава ГАИ Башкирии призвал водителей обратить внимание на ухудшение погодных условий. В связи со снегопадом и сильным ветром на ряд автодорог введены временные ограничения для грузового и пассажирского транспорта. Это касается маршрутов Уфа – Бирск – Янаул, Бирск – Тастуба – Сатка и Бураево - Старобалтачево – Куеда.

Главный инспектор региона Владимир Севастьянов настоятельно рекомендует автолюбителям быть осторожными. Лучше не покидать город без особой необходимости, соблюдать безопасное расстояние и скоростной режим. А также избегать резких маневров. Важно помнить о пристегивании ремней безопасности и обеспечении безопасности детей в автомобиле.