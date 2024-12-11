В Уфе прошёл многожанровый конкурс «Звезда Башкортостана»

Уфа
стала площадкой для всероссийского многожанрового конкурса-фестиваля «Звезда
Башкортостана». Свои таланты показали малыши и подростки в возрасте от 3 до 17
лет. Они состязались в таких номинациях, как вокал, хореография, художественное
слово, театральная постановка, оригинальный и инструментальный жанр, театр мод.
Есть еще и специальная категория 18+. В конкурсе приняли участие около полутора тысяч детей. Попробовать себя в роли «Звезды Башкортостана» приехали и из других регионов: Татарстана, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Оренбурга и даже из Казахстана.
Оценивает ребят профессиональное жюри. Победителей ждут медали, дипломы и различные призы. Цель этого конкурса-фестиваля – не только поиск новых имен, установление контактов между коллективами и руководителями, но и сохранение и развитие национальной культуры.