В Уфе прошёл многожанровый конкурс «Звезда Башкортостана»

Уфа стала площадкой для всероссийского многожанрового конкурса-фестиваля «Звезда Башкортостана». Свои таланты показали малыши и подростки в возрасте от 3 до 17 лет. Они состязались в таких номинациях, как вокал, хореография, художественное слово, театральная постановка, оригинальный и инструментальный жанр, театр мод.



Есть еще и специальная категория 18+. В конкурсе приняли участие около полутора тысяч детей. Попробовать себя в роли «Звезды Башкортостана» приехали и из других регионов: Татарстана, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Оренбурга и даже из Казахстана.