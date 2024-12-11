В Башкирии вместе поужинали кабаны и лоси

Сотрудники природного парка отмечают, что этим животным непросто выживать зимой. Во-первых, у них не такая толстая шкура, поэтому в холодное время они сбиваются в стаи, чтобы греться друг об друга. Во-вторых, чем толще слой снега, тем им сложнее добывать себе пропитание. В-третьих, вероятность стать добычей в снежную зиму для них возрастает. Кабанам сложно передвигаться по лесу. Поэтому животные ходят друг за другом по одной проторенной дороге.