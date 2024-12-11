В Уфе в Дворце борьбы запустили первые спортивные секции

В Уфе в августе открылся Дворец борьбы. Уникальный спортивный объект уже стал площадкой для трёх крупных форумов: «Россия – спортивная держава», ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Ялтинского международного экономического форума. Теперь Дворец спорта начинает работу в штатном режиме – юные спортсмены приходят на секции и тренировки.
Набор детей, желающих заниматься дзюдо, куреш, грэпплингом и другими видами борьбы, продолжается. Об условиях, в которых проходят тренировки, как и с какого возраста записывают в секции, рассказал директор Дворца борьбы Эдуард Абдядилов.
— Эдуард Юрьевич, Дворец борьбы уже прошел испытание международными форумами, как идет переход к основному процессу – тренировочному?
— За три с небольшим месяца работы выработалось полное понимание по проведению форумов. Сейчас настраиваем тренировочный процесс, думаю это займет неделю. Уже прошел первый день тренировок, на которые мы собрали большое количество детей.
— Какие секции сейчас работают?
— Секции дзюдо, грэпплинга и вольной борьбы, начинаются тренировки по самбо. Готовим зал для тренировок по куреш и борьбе на поясах. Рассчитываем до нового года принять республиканскую школу греко-римской борьбы, готовим для них два зала.
— Сколько детей набрали в секции, много ли желающих?
— У нас есть специальное подразделение, которое занимается набором, поскольку это очень важное направление. Мы старались максимально проинформировать жителей близлежащих районов. Оказалось, что не все знают, что Дворец борьбы открылся. На сегодняшний день набрали уже порядка 1500 детей. Здесь надо понимать, что многие записываются в секции, но ребята должны еще до нас дойти, захотеть остаться, поэтому цифра будет меняться. Думаю, что в итоге мы сможем охватить занятиями 1200 детей. Возраст юных спортсменов, зависит от выбранного вида борьбы. В секции дзюдо, самбо и грэпплинга принимаем с 4 лет.
— Наверное, берете только мальчиков?
— Принимаем мальчиков и девочек. Считаю, что борьба – отличный вид спорта для девочек. Он закаляет, придает уверенность в своих силах, дает возможность за себя постоять. Поэтому девочек ждем особенно. Напомню, что набор в секции продолжается, он будет круглогодичным. Ребята приходят, пробуют себя, остаются или выбирают другой вид спорта. Соответственно и к нам приходят, попробовав заниматься в других секциях. Это нормально – ребенок должен найти тот вид спорта, который придется ему по душе.
— Куда обращаться тем, кто хочет записать детей к вам?
— Нужно позвонить по телефону (347) 299-20-99. Вам дадут исчерпывающую информацию о секциях, с какого возраста можно записаться на определенный вид борьбы, в какое время лучше подойти, что с собой взять. Это самый простой и удобный способ.
— А что с тренерами, штат укомплектован?
— Тренерский коллектив сформирован, наставники начали работать с ребятами.
— Дворец борьбы уже зарекомендовал себя как площадка для проведения международных форумов, концертов. Продолжится ли эта практика, не помешает ли это тренировкам?
— Мы можем принимать различные мероприятия. Объект грамотно организован логистически, что позволяет разделять потоки. Во время международных форумов здесь проводились разные мероприятия: круглые столы, дискуссии, концертная программа. Нашей задачей было организовать работу, разделить потоки так, чтобы это было комфортно для людей. Сложностей я здесь не вижу. У нас есть главная арена на 3500 зрителей, партер даст еще 1500 посадочных мест. То есть мы можем принять 5 000 человек и разделить их с детьми, приходящими на тренировки, зрителями концертов.
— У Дворца борьбы есть еще и открытая площадка, как планируется ее использовать?
— В зимние месяцы здесь будет каток, планируем оборудовать хоккейные коробки. В теплое время года будут работать секции футбола, баскетбола и волейбола. Доступ на легкоатлетические дорожки хотим сделать свободным для жителей окрестных домов.
Фото: bashinform.ru