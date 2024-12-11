В Уфе в Дворце борьбы запустили первые спортивные секции

— У нас есть специальное подразделение, которое занимается набором, поскольку это очень важное направление. Мы старались максимально проинформировать жителей близлежащих районов. Оказалось, что не все знают, что Дворец борьбы открылся. На сегодняшний день набрали уже порядка 1500 детей. Здесь надо понимать, что многие записываются в секции, но ребята должны еще до нас дойти, захотеть остаться, поэтому цифра будет меняться. Думаю, что в итоге мы сможем охватить занятиями 1200 детей. Возраст юных спортсменов, зависит от выбранного вида борьбы. В секции дзюдо, самбо и грэпплинга принимаем с 4 лет.